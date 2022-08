Milinkovic scaricato: la Juve tenta l’assalto

La Juventus continua a cercare rinforzi e punta al grande colpo Milinkovic-Savic, scaricato definitivamente: assalto bianconero

Il calciomercato vive le sue ultime tre settimane e la Juventus non si ferma, vorrebbe mettere a segno altri colpi importanti per rinforzare la rosa di Allegri. In particolare i bianconeri vorrebbero rinforzare la propria mediana e nel mirino da tempo c’è il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

Ovviamente essendo uno dei migliori centrocampisti della Serie A sulle sue tracce non ci sarebbero solamente i bianconeri, ma anche club internazionali. Una di queste pretendenti però sembrerebbe essersi tirata indietro, con la Juventus che adesso potrebbe tentare l’assalto.

Calciomercato Juventus, lo United si tira indietro: tentativo per Milinkovic-Savic

La Juventus non si arrende e continua a sognare il grande colpo Milinkovic-Savic per il centrocampo. I bianconeri da tempo seguono con interesse il centrocampista della Lazio, ma l’alta valutazione ne ha sempre frenato l’assalto. Secondo quanto riportato da ‘Express’, il Manchester United si sarebbe tirato fuori dalla corsa per il serbo. Dunque l’unica ancora in corsa sembrerebbe essere la Juventus, che potrebbe tentare il prestito con obbligo di riscatto per arrivare a Milinkovic-Savic.