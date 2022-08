Inzaghi in ansia: Marotta ai ripari, altro acquisto immediato

Il tecnico piacentino ha bisogno di coprire una grande falla scoperta nel corso del precampionato, ma non sarà così facile per Marotta

I recenti risultati dell’Inter nella fase di preparazione precampionato non promettono bene, in relazione agli obiettivi stagionali prefissati dalla dirigenza in quel di giugno. Troppe reti subite da una difesa che arranca, per un motivo specifico.

I tre baluardi della passata stagione non si toccano, almeno per il momento, ma da soli non possono fare le veci di un intero reparto. Con Dimarco che potrebbe essere spesso utilizzato come vice Gosens sulla corsia sinistra e D’Ambrosio unico centrale di ruolo, Inzaghi ha la grande necessità di avere con sé un altro difensore. Per questo motivo, Marotta ed il resto della dirigenza nerazzurra sono all’opera per chiudere innanzitutto alcune operazioni in uscita come Pinamonti e Casadei che possano fruttare nelle casse societarie un introito extra. Dopodiché si può pensare solo ed esclusivamente a trovare il sostituto di Ranocchia. Eppure non è certo che si tratterà di un investimento: è infatti più probabile che si giochi al ribasso.

Calciomercato Inter, Acerbi resta ancora un obiettivo raggiungibile

L’unica occasione per l’Inter di non spendere un patrimonio e giostrarsi a basse cifre è rappresentata da Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. Il centrale azzurro garantirebbe solidità ed efficienza da sostituto di spessore: l’uomo ideale per Inzaghi in questo preciso momento.