Il top player via, esplode la bomba: ne approfitta la Juve

Un top player starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciare il proprio attuale club: c’è la Juventus e non solo

A meno di una settimana dall’inizio del campionato, la rosa della Juventus appare incompleta. Lascia non pochi dubbi anche il pacchetto dei difensori centrali, nonostante l’arrivo molto importante di Bremer al posto di de Ligt. Gatti è giovane e non è detto che riesca ad imporsi fin da subito.

Rugani, invece, potrebbe abbandonare la nave, mentre Bonucci è ormai sul viale del tramonto. Tant’è che ‘La Vecchia Signora’ starebbe già ragionando su eventuali rimpiazzi futuri dell’ex Milan classe ’87. A tal proposito, ci sarebbe una potenziale occasione d’oro proveniente dalla Premier League. Stiamo parlando di Raphael Varane, giocatore in forza al Manchester United.

Il francese – prelevato dal Real Madrid 12 mesi per 40 milioni di euro – si era immaginato un percorso differente ai ‘Red Devils’, che non prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League. Inoltre, Erik ten Hag sembrerebbe intenzionato a puntare su Maguire e Lisandro Martinez come titolari, dunque Varane sarebbe diventato un’opzione secondaria.

Calciomercato Juventus, Varane sul mercato: ci sono anche PSG e Roma

Una situazione alquanto complicata che, stando a quanto si apprende da ‘Todofichajes.com’, avrebbe convinto il difensore a ordinare al suo entourage di sondare altre piste in ambito di calciomercato. Questa estate una partenza appare impossibile, mentre dal 2023 (anche gennaio, come riporta il portale citato) la separazione potrebbe avvenire. La Juventus osserva estremamente interessata la vicenda, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza. Varane, infatti, piacerebbe pure al Paris Saint Germain e alla Roma di Jose Mourinho, il quale lo ha sempre tenuto in grande considerazione.