Rottura col tecnico, il big è pronto all’addio: Inter in agguato

Sulla scia di contrasti già avuti nella scorsa stagione, uno dei pupilli di Simone Inzaghi potrebbe raggiungere il suo mentore a Milano

Un equlibrio precario. Sottilissimo. Sul punto di rompersi definitivamente già a causa di una singola partita in cui il talento non parta titolare. O perchè esca anzitempo dal terreno di gioco. L’avventura del calciatore spagnolo col suo club potrebbe essere giunta al capolinea.

Simone Inzaghi, l’allenatore che ha tirato fuori il meglio dal giocatore, già gongola all’idea di riaverlo con sè a Milano. Abboccamenti, del resto, c’erano stati già due estati fa. E, compatiblmente con le esigenze del momento nello strano mercato nerazzurro, anche la scorsa estate. Poi non se ne fece più nulla, anche a causa dell’intransigenza del presidente, che aveva sparato le solite altissime cifre per il suo cartellino. Ora però le cose potrebbero cambiare, considerando i rapporti sempre più tesi tra il fantasista e il vulcanico allenatore.

Luis Alberto, futuro in bilico: l’Inter sogna il colpaccio

Il protagonista di quella che potrebbe essere la trattativa più clamorosa dell’imminente mercato di gennaio è Luis Alberto, il fantasista spagnolo esploso proprio sotto la guida dell’attuale tecnico nerazzurro. Già in procinto di tornare nella sua amata Siviglia la scorsa estate – l’affare saltò per l’intransigenza del patron Lotito – il calciatore è sempre più insofferente. La situazione non è destinata a migliorare di molto, se parliamo del minutaggio che potrà essere garantito nelle prossime settimane perché, a parte lo scivolone interno di domenica contro la Salernitana, la Lazio sembra aver trovato un suo equilibrio senza necessariamente affidarsi all’iberico.

Con 11 gettoni in Serie A, ma soli 438′ giocati – meno di 5 gare effettive – Luis Alberto reclama spazio. Quello che mister Inzaghi sarebbe felice di accordargli all’Inter. La trattativa, considerando anche la difficoltà di chiudere un affare simile a metà stagione, non è certo tra le più semplici. Ma mai come in questo caso la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza.