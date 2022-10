Non convince, Allegri lo scambia per il gioiello: big beffate

Potrebbe essere già giunta al capolinea l’avventura in bianconero di uno dei nuovi acquisti di Allegri: c’è odore di scambio

Gettato nella mischia in un match già complicato di suo – sia per il valore dell’avversario che per il lumicino di speranza di qualificazione agli ottavi, già appesa ad un filo – il giocatore bianconero non ha risposto come ci si attendeva nell’inferno del ‘Da Luz’. Le attenuanti del caso, mai come in questa situazioni, ci sono tutte. Ma questo potrebbe non cambiare la decisione dello staff tecnico.

Assieme a Leonardo Bonucci, nei confronti del quale le critiche mosse sono state feroci, Federico Gatti è stato bocciato dalla stampa nei giudizi del giorno dopo. C’è chi gli attribuisce responsabilità per il primo gol del Benfica, chi sostiene che abbia colpe anche sul terzo, ed altri che in generale avrebbero riscontrato una qual certa impreparazione per il palcoscenico della Champions. Dicevamo delle attenuanti: era l’esordio nella massima competizione per club, inserito in un meccanismo difensivo non certo impeccabile, scarsa protezione del centrocampo sugli scatenati attacchi degli avanti portoghesi. E via dicendo.

Gatti-Juve, è già finita? Allegri pensa ad un clamoroso scambio

In casa Juve, in questo periodo storico, si tende a prendere decisioni drastiche. Serve gente pronta subito, perchè non c’è tempo per recuperare il terreno perduto. A far le spese della nuova frenesia bianconera sul mercato potrebbe essere proprio l’ex centrale del Frosinone. Che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per un pari ruolo anche più giovane di lui. Ma su e per il quale evidentemente Allegri è disposto a mettere la mano sul fuoco.

Il nuovo gioiello finito nel mirino della ‘Juve pigliatutto’ è Giorgio Scalvini, 18enne di belle speranze dell’Atalanta, già capace di mostrare grandi cose nel suo primo ‘vero’ anno di Serie A. Il difensore orobico, già nel mirino delle milanesi e della Roma, potrebbe approdare a Torino proprio in cambio di Gatti. Che forse a Bergamo potrebbe trovare la sua giusta dimensione dopo il pericoloso salto dalla cadetteria alla Juve. I bianconeri contano di anticipare la concorrenza già a gennaio, aggiungendo un conguaglio cash allo scambio.