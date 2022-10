Champions, la Juve salva solo l’onore ma è fuori. Milan travolgente a Zagabria

La Juve si sveglia tardi ed evita solo un passivo più pesante a Lisbona, il Milan cala il poker e ora ‘vede’ gli ottavi

Impegnate entrambe in trasferta, in due gare dalle premesse diverse – la Juve cercava l’impresa disperata, il Milan era chiamato a prendersi il secondo posto dopo il ko del Salisburgo – bainconeri e rossoneri hanno vissuto una serata dagli esiti opposti.

La Juve ne ha presi 4, svegliandosi solo nell’ultimo quarto d’ora e salvando almeno la faccia chiudendo la gara sul 4-3 per il Benfica, mentre il Milan ne ha fatti 4 travolgendo la malcapitata Dinamo Zagabria, che ha retto solo un tempo.

Juve fuori dalla Champions, Milan favorito per il passaggio del turno

La Juve dice così addio ai suoi sogni di Champions League, con Allegri che per la prima volta in carriera non passa la fase a gironi. Pioli invece è ora padrone del suo destino: ai rossoneri basterà non perdere a San Siro contro il Salisburgo per accedere agli ottavi di finale. Dopo il quarto posto ottenuto nella fase a gironi dello scorso anno, si profila una bella soddisfazione per il club di Via Aldo Rossi.

I tabellini di Benfica-Juventus 4-3 e Dinamo Zagabria-Milan 0-4

BENFICA-JUVENTUS 4-3

17′ pt Antonio Silva (B), 21′ pt Vlahovic (J), 28′ pt rig. Joao Mario (B), 35′ pt Rafa Silva (B), 5′ st Rafa Silva (B), 32′ st Milik (J), 34′ st McKennie (J)

DINAMO ZAGABRIA-MILAN 0-4

39′ pt Gabbia (M), 4′ st Leao (M), 14′ st rig. Giroud (M), 24′ st aut. Ljubicic (D)