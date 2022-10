Putiferio Juve: il post Allegri fa arrabbiare i tifosi

La Juventus pianifica il futuro per l’erede di Allegri: la scelta può davvero fare infuriare i tifosi bianconeri

L’inizio di stagione della Juventus, è ormai sotto gli occhi di tutti, è stato deludente. Se in campionato l’obiettivo scudetto è già sfumato e rimane lontano pure il quarto posto, molte delle colpe sono state attribuite a Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano, nonostante un calciomercato estivo di primissimo livello, non è riuscito a trovare la quadra deludendo in più di un’occasione. E, adesso, il destino del ‘Conte Max’ pare già tacitamente segnato.

Addio Allegri: tifosi scontenti dell’erede

Perché la Juventus si è resa conto dell’errore di riportare a Torino il tecnico: nei suoi due anni in bianconero, la Juventus è sempre rimasta fuori dai titoli in palio. Ecco perché la strategia in vista del prossimo giugno è chiarissima: Allegri andrà via prima della scadenza contrattuale, al suo posto spunta un nome clamoroso. Sono diverse settimane che nomi su nomi si accumulano per la successione di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese dirà con ogni probabilità addio ed i piani in casa Juventus, a riguardo, sono chiarissimi. E la suggestione che intriga non poco la dirigenza bianconera arriva direttamente dalla Spagna, parla romagnolo ed ha già allenato la Juventus in passato.

Quel Carlo Ancelotti che a Madrid ha praticamente vinto tutto e che, negli ultimi tempi, è stato circondato dalle voci di un possibile addio alle ‘Merengues’. Difficile, difficilissimo. Un affare che sia dal punto di vista del tecnico (che non si è lasciato benissimo con la piazza) sia da quello dei tifosi (da sempre ‘contro’ l’allenatore del Real Madrid). Ma ai piani alti Ancelotti viene stimato e non poco, e la sua possibile partenza da Madrid può aprire un sentimento di riscatto per una seconda avventura nella Torino bianconera.

Situazione in divenire, ma la Juventus ha già deciso: Allegri, entro giugno, non sarà più l’allenatore dei bianconeri. Ancelotti tra i sogni della dirigenza juventina.