L’Inter medita il dopo Handanovic: ecco il nuovo secondo portiere

Samir Handanovic potrebbe dire addio al campo nella prossima stagione. L’Inter è al lavoro per il vice Onana: occhio ad alcuni profili nel campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, oggi nel tardo pomeriggio, sfiderà il Viktoria Plzen in occasione della quinta giornata del gironcino di Champions League.

I nerazzurri hanno il primo match point per la qualificazione agli ottavi di finale, un obiettivo che, a fine agosto, sembrava davvero impossibile visto il sorteggio. Nel gruppo della Beneamata sono infatti finite il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann ed il Barcellona di Xavi, due top club a livello europeo che hanno preoccupato e non poco i tifosi dell’Inter. Nella prima giornata, contro i bavaresi, i nerazzurri sono stati schiantati a San Siro in una sconfitta senza nessuna attenuante dove il club tedesco è stato superiore su tutta la linea, ma poi è arrivata la doppia sfida contro il Barcellona. L’Inter, in pienissima crisi, ha affrontato i blaugrana nel primo match di San Siro e, trovando una clamorosa compattezza, sono riusciti a vincere grazie alla rete di Hakan Calhanoglu. Nella partita di ritorno, i nerazzurri, in una prestazione iconica, hanno pareggiato per 3-3 rischiando anche di trovare la prima vittoria della loro storia al Camp Nou, storico impianto delle gare di casa del Barcellona.

Calciomercato Inter, porte girevoli per il futuro

La Champions League è stato il palcoscenico di esordio di Andre Onana. Il portiere del Camerun ha mosso i suoi primi passi in nerazzurro in campo continentale ed ora ha guadagnato il posto da titolare in quello che sembra un naturale avvicendamento con Samir Handanovic, capitano della squadra. Al termine della stagione, l’esperto estremo difensore sloveno potrebbe anche decidere di lasciare il calcio giocato e l’Inter andrebbe alla ricerca di un vice Onana. In quest’ottica di calciomercato attenzione in particolare a due nomi: Alessio Cragno e Marco Carnesecchi. Il primo sta trovando poco spazio con il Monza, mentre il secondo, che stuzzica di più, è un obiettivo anche della Juventus.