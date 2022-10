Napoli inarrestabile: può bastare una sconfitta per il primo posto

Napoli stratosferico al Maradona: due gol ai Rangers di Glasgow e altri tre punti nel gruppo A di Champions League

Doppietta per Simeone al Maradona dove il Napoli vince ancora: si tratta del dodicesimo successo di fila tra campionato e coppa.

Due gol in pochi minuti per il Napoli che passa in vantaggio all’11’ con Giovanni Simeone che batte l’estremo difensore avversario con un destro preciso dopo un bel cross di Di Lorenzo.

Dopo soli cinque minuti l’ex Fiorentina si ripete: questa volta il gol arriva di testa, su cross di un instancabile Mario Rui. Poca fortuna per il Cholito nella ripresa, quando va a caccia del terzo gol di serata. A realizzarlo è Ostigard con un grande colpo di testa: primo gol in azzurro per il difensore e centesima marcatura europea nella storia del Napoli. La squadra di Spalletti resta in testa, nell’ultima sfida con il Liverpool potrebbe bastare anche una sconfitta per chiudere al primo posto e sperare in un sorteggio benevolo.

Napoli-Rangers: tabellino e classifica

NAPOLI-RANGERS 3-0

11’ e 16’ Simeone, 80′ Ostigard

Classifica gruppo A: Napoli 15, Liverpool 12, Ajax 3, Rangers 0