Cuadrado-Juve, fine anticipata: destinazione clamorosa

L’avventura in bianconero dell’esterno colombiano sta per giungere a conclusione. L’addio può arrivare già nel calciomercato invernale

Tra i peggiori in campo anche nella disfatta col Benfica, Juan Cuadrado è un po’ come Bonucci senza andare a parlare di Massimiliano Allegri: a fine corsa, al crepuscolo. Non a caso, e al di là dei forti contrasti l’anno scorso sul tema opzione, la Juventus ha già deciso di lasciarlo andare via a zero a fine stagione. Ovvero quando scadrà il suo contratto.

Juventus, Cuadrado via già a gennaio

Ma il trentaquattrenne colombiano, assistito da quell’Alessandro Lucci agente pure del sopracitato Bonucci, potrebbe salutare Torino già nel prossimo calciomercato di gennaio. D’altronde i bianconeri sono fuori dalla Champions e a inizio 2023 saranno probabilmente anche del tutto fuori dalla corsa Scudetto. Senza eccessivo rumore e dispiacere, quindi, le strade tra lui e la società presieduta da Andrea Agnelli si potranno dividersi in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, dopo sette anni e mezzo.

Calciomercato Juventus, Cuadrado in MLS a gennaio: due possibilità

Nelle prossime settimane Lucci potrebbe riproporlo all’Inter, dove c’è Marotta che è un estimatore del classe ’88, ma i nerazzurri sono più che coperti a destra e a giugno, in caso di cessione di Dumfries, virerebbero su un profilo più giovane come per esempio Singo del Torino. Così il procuratore del numero 11 potrebbe orientarsi del tutto su soluzioni estere, se non addirittura in direzione Stati Uniti. Nella Major League soccer Cuadrado avrebbe la possibilità di chiudere la carriera senza pressioni, guadagnando ancora un bel po’ di soldi. In tal senso occhio all’Inter Miami di Beckham, dove recentemente ha appeso alle scarpette al chiodo Gonzalo Higuain e milita ancora Blaise Matuidi, ma pure ai Los Angeles Fc del suo vecchio capitano Chiellini. Ovviamente la Juve lo libererebbe gratis.