Juve distrutta, lo prende il Milan: ecco l’erede di Leao

Il calciomercato di Milan e Juventus è pronto a intrecciarsi in vista del prossimo giugno: Maldini è pronto a firmare il sorpasso

Mancano poco più di due mesi alla riapertura del calciomercato invernale ed i club di tutta Europa, a maggior ragione dopo il Mondiale in Qatar, stanno già progettando le operazioni tra entrate ed uscite per gennaio 2023. Tra questi le big di Serie A, con Milan e Juventus che guardano oltre e stanno pensando ad un grande colpo per l’estate 2023.

I bianconeri, adesso, tremano: Paolo Maldini è pronto all’accelerata per il gioiello, adesso la Juventus rischia seriamente di rimanere a mani vuote.

Il Milan saluta Leao: arriva il gioiello, Juve ko

Non è un mistero che molto del calciomercato rossonero passerà dalla decisione di Rafael Leao di rinnovare o meno il contratto con la società di via Aldo Rossi. Il portoghese rimane in scadenza nel giugno 2024 e sul suo futuro milanista pesa non poco l’indennizzo che (insieme al Lille) dovrà sborsare personalmente al suo ex club, lo Sporting. Ecco perché tra i tanti nomi che circolano ormai da tempo per raccogliere l’eredità di Leao, uno su tutti (seguito pure dalla ‘Vecchia Signora’) pare sia il candidato principale sul taccuino di Maldini. Si tratta del portoghese Rafa Silva, straordinario protagonista del 4-3 del Benfica sulla Juventus, nell’ultimo turno di Champions League, con una doppietta personale.

Seconda punta, adattabile da trequartista e utilizzabile anche da esterno alto, il 29enne ex Braga rappresenta una golosissima occasione per il ‘Diavolo’. In scadenza il 30 giugno 2024, Silva ha già segnato 9 gol, firmando 5 assist vincenti in 18 apparizioni con la casacca del Benfica. Numeri di assoluto rispetto per il classe 1993 che potrebbe quindi fare il grande salto: Maldini, in tal senso, è affascinato dalle qualità tecniche che potrebbero far comodo a Pioli, a maggior ragione con la cessione di Leao.

Rafa Silva potrebbe partire per circa 18-20 milioni di euro: la Juventus ci pensa, il Milan può accelerare grazie all’addio di Leao.