L’ex Milan incanta, i club di Premier pronti all’assalto: 40 milioni

Due facoltosi club di Premier hanno messo gli occhi sul centrocampista, che nelle ultime gare ha incantato: pista difficile per gennaio

Se si esclude la pesantissima batosta subita contro il Manchester City – mitigata solo negli ultimi minuti dalla doppietta di Martial, che he reso meno clamorosa la disfatta -il cammino del Manchester United nelle ultime gare è di tutto rispetto. Dopo un avvio da incubo l’undici di ten Hag ha iniziato ad ingranare le marce giuste: una conferma è arrivata dalla netta, molto più di quanto dica il 2-0 finale – vittoria contro il Tottenham di mercoledì sera.

Con 19 punti nelle prime 10 gare di campionato – in realtà tutti i punti sono stati raccolti nelle ultime 8 – lo United ha ripreso a correre. Ma i problemi, nella costruzione del gioco, restano. Proprio per questo il tanto discusso allenatore oranje avrebbe messo gli occhi in Italia per un colpo che, nei suoi sogni, dovrebbe arrivare a gennaio. L’olandese non è il solo ad esser rimasto ammirato dalle ultime prestazioni del centrocampista, che ha destato l’interesse anche del Newcastle, che mira all’ex Milan come al profilo perfetto in grado di far spiccare il volo ai Magpies, già protagonisti di un’ottima stagione.

Calhanoglu ha stregato la Premier: Marotta alza il muro

L’oggetto del desiderio si chiama Hakan Calhanoglu, il turco ‘tuttofare’, vice Brozovic da quando il croato è assente, che ha preso per mano i nerazzurri nelle ultime gare. Il sogno dei Red Devils e del Newcastle di accaparrarsi l’ex Bayer Leverkusen già a gennaio è però destinato a soccombere di fronte all’intransigenza di Marotta. Che proprio non se la sente di tirare un brutto scherzo al suo tecnico.

L’offerta però è già sul piatto. Pronta ad essere avanzata per il prossimo calciomercato estivo: 35, forse 40 milioni. Tanto sarebbero disposti ad investire i due club di Premier pur di arrivare a Calhanoglu. E con la situazione finanziaria dell’Inter, ormai ufficialmente in vendita, chi può dirlo che la dirigenza meneghhina sia capace di resistere?