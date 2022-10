Marotta ringrazia il Napoli: intreccio con Lukaku

Il calciomercato si infiamma, in vista della prossima estate: dal Napoli a Lukaku, a gioire è solo l’Inter

Un ritardo di ben otto punti dal Napoli capolista. La situazione di classifica dell’Inter di Simone Inzaghi e degli azzurri di Spalletti è al momento molto diversa, in Serie A. I nerazzurri così come la società di Aurelio De Laurentiis hanno già in mente quelli che potrebbero essere i prossimi colpi di calciomercato.

Attenzione a Romelu Lukaku: l’intreccio che pare prospettarsi all’orizzonte può coinvolgere anche il Napoli, con la Premier League alla finestra.

Inter-Lukaku: l’assist arriva da Napoli

Non è un mistero che il ritorno di Lukaku a Londra sia stato travagliato, al punto di tornare dopo solo un anno nella Milano che lo ha amato e sostenuto, nella conquista dell’ultimo scudetto interista. I piani del Chelsea sono chiari, il ritorno del belga non è assolutamente contemplato ed è per questo che l’Inter può sperare di tenersi stretto ‘Big Rom’. A riportare l’indiscrezione ’90min.com’ che sottolinea come la volontà di Graham Potter sia quella di cedere definitivamente Lukaku a fine stagione, puntando un altro big del nostro calcio.

Occhi in casa Napoli dove Victor Osimhen sta stupendo un pò tutti, con 4 reti ed 1 assist vincente in 8 presenze stagionali con la casacca azzurra. Con il nigeriano in pole position per l’attacco dei ‘Blues’, Lukaku può quindi riavvicinarsi alla permanenza a Milano.

Nonostante il recente arrivo di Aubameyang, dunque, il Chelsea cerca un forte attaccante anche in prospettiva: e Osimhen può far sorridere anche l’Inter.