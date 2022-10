Ten Hag torna a farsi avanti: scambio per Rabiot

In estate il Manchester United è stato molto vicino ad Adrien Rabiot e ora torna a farsi sotto: Ten Hag propone lo scambio

Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe subire dei cambiamenti di direzione improvvisi, proprio come successo durante l’estate. Il francese infatti è stato molto vicino al passaggio al Manchester United durante il calciomercato estivo, conclusosi poi con un nulla di fatto. Dopo qualche fischio a inizio stagione, Rabiot ha iniziato a essere uno dei migliori in campo riconquistando in parte la fiducia persa.

A gennaio però il tecnico dello United, Erik Ten Hag, potrebbe tornare a farsi avanti per il francese. Questa volta i ‘Red Devils’ potrebbero proporre uno scambio.

Calciomercato Juventus, Ten Hag non molla: scambio Rabiot-Van de Beek

Il calciomercato invernale si avvicina e la Juventus sicuramente avrà bisogno di qualche mossa per migliorare una situazione attualmente disastrosa. Attenzione però anche agli assalti che arrivano dall’estero. In particolare il Manchester United potrebbe tornare sulle tracce di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese già in estate era stato vicino ai ‘Red Devils’ e Ten Hag ora potrebbe farsi di nuovo avanti. L’idea dello United sarebbe quella di proporre uno scambio tra Rabiot e Donny Van de Beek, centrocampista esubero per Ten Hag. Senza un accordo sul rinnovo di Rabiot la Juventus potrebbe anche pensarci, ma a fermare tutto potrebbe essere il tecnico Massimiliano Allegri che preferirebbe tenere il francese in rosa.