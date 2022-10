Ha già l’accordo con il Psg: Allegri ‘sconvolto’

Per i club del nostro campionato, il mercato è attivo non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per le uscite.

I grandi club del nostro campionato lavorano senza sosta sul mercato, per cercare non solo di rinforzare le rispettive rose, ma anche per piazzare calciatori non ritenuti adatti al progetto. Uno dei club più attivi in questo senso è la Juventus, che vuole provare a liberarsi di calciatori poco funzionali e con ingaggi molto pesanti.

Proprio per questo motivo, c’è un calciatore che potrebbe partire nel prossimo mercato estivo, e che fu vicino a lasciare la vecchia signora già nello scorso mercato. La cessione di questo calciatore consentirebbe ai bianconeri di liberarsi di un ingaggio importante, consentendogli di investirlo in un calciatore più funzionale a Massimiliano Allegri.

Adrien Rabiot saluta: torna al Psg

Il calciatore in questione è Adrien Rabiot, che sembra sempre più vicino ad un ritorno in Francia. Il calciatore, infatti, ha già militato nel Paris Saint Germain dal 2013 al 2019 prima di trasferirsi proprio alla Juventus. Stando a quanto riporta il portale todofichajes.com, la Juventus potrebbe provare a cederlo ai parigini già nel mercato invernale, ma è difficile credere che il Psg possa fare un’offerta quando a febbraio può tranquillamente farlo firmare a parametro zero.

Stando sempre a quanto riporta il portale, l’accordo per il ritorno di Rabiot al Parco Dei Principi potrebbe chiudersi dopo i mondiali in programma in Qatar. Per chiudere l’accordo mancano pochissimi dettagli, per cui non dovrebbero esserci particolare problemi per la chiusura della trattativa. La Juventus, dunque, si appresta a salutare il primo calciatore in vista della prossima stagione. Adrien Rabiot è pronto a tornare a casa.