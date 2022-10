Lukaku, arriva l’esito degli esami: il verdetto

Il bomber belga, infortunatosi il 30 agosto, ha svolto degli ulteriori esami per avere il via libera a tornare ad allenarsi in gruppo

48 giorni. Un giorno in più di quanto ci ha messo Lautaro Martinez -il suo gemello del gol – per tornare a mettere il suo timbro in campionato. Tanto è il tempo passato da quel maledetto 30 agosto, giorno in cui Romelu Lukaku si è fermato poco prima di Inter-Monza.

Dopo i primi esami effettuari, regnava grande ottimismo su un recupero realtivamente veloce del belga, che sarebbe dovuto rientarre dopo circa un mese. Le difficoltà riscontrate nel recupero del problema muscolare – complice anche il fisico ‘complicato’ di Big Rom – ha fatto allungare i tempi. Lukaku ha perfino saltato il doppio impegno col Barcellona, fortunatamente senza troppe conseguenze per la squadra, che ha comunque ipotecato il passaggio del turno agli ottavi di Champions League.

Lukaku, il verdetto: ecco la decisione per Fiorentina-Inter

Come riportato dall’edizione on line della ‘Gazzetta dello Sport‘, l’ex centravanti del belga si è sottoposto, nella giornata odierna, ad ulteriori esami.

Dopo gli accertamenti nel pomeriggio di martedì, particolarmente approfonditi e accurati per cancellare qualsiasi margine di rischio, mercoledì mattina ad Appiano il belga farà il punto della situazione con Inzaghi e lo staff medico: verrà stabilito se tornerà subito a lavorare assieme ai compagni oppure se lo farà da giovedì. Quasi scontato, in ogn caso, un inserimento graduale. Così come la sua possibile convocazione in vista di Fiorentina-Inter, match che si disputerà sabato 22 ottobre alle 20:45. Sembra finalmente arrivato il giorno del grande ritorno di Big Rom, che potrà essere una freccia molto utile all’arco del tecnico Inzaghi nel tour de force pre-Mondiale che attende la squadra nerazzurra.