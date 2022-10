Il rinnovo non lo blinda, Pioli trema: nel mirino della Premier

Il Milan vuole blindare il suo gioiello con il rinnovo di contratto, ma questo potrebbe non bastare ad arginare gli assalti dalla Premier

Tre vittorie consecutive in campionato per il Milan, che seppur sofferte portano ai rossoneri punti importanti per rimanere sulla scia del Napoli, che sembra inarrestabile. Tra i soliti protagonisti di questo inizio di stagione nella rosa rossonera c’è Pierre Kalulu, che continua a mettere in campo prestazioni degne di nota.

Il Milan vorrebbe blindare il difensore con il rinnovo di contratto, che dovrebbe avvenire senza intoppi. Ma questo potrebbe non bastare a fermare gli assalti dalla Premier League.

Calciomercato Milan, Kalulu rinnova: il Newcastle non si ferma

Il futuro di Pierre Kalulu potrebbe non essere così scontato. Il difensore classe 2000 dopo l’ottima stagione scorsa continua a essere fondamentale nell’undici di Pioli. Così il Milan vorrebbe blindarlo rinnovandogli il contratto che al momento ha scadenza 2025. Il nuovo contratto però potrebbe non bastare a fermare gli interesse di diversi club, in particolare di uno di di Premier League.

Infatti il Newcastle continua a osservarlo con interesse e il rinnovo potrebbe non frenare i ‘Magpies’. Dopo il cambio di società, con l’arrivo del fondo dell’Arabia Saudita PIF, il club inglese ha iniziato a investire in maniera seria sul mercato e vorrebbe portare la squadra in Europa. Così uno dei giocatori per la prossima estate nel mirino sarebbe proprio Kalulu, con valutazione intorno ai 25-30 milioni. Pioli non può stare così tranquillo nemmeno con il rinnovo del suo difensore.