‘Caso’ Lukaku, due mesi out: la decisione dell’Inter

Il riscatto di Romelu Lukaku da parte dell’Inter a rischio: i problemi fisici del belga fanno vacillare i nerazzurri

Valutazioni in corso in casa Inter: il club nerazzurro potrebbe decidere di non riscattare l’attaccante belga a causa dei problemi fisici di questo inizio di stagione.

Dopo aver segnato un gol e fornito un assist nelle prime tre partite di campionato, Romelu Lukaku si è dovuto fermare. Un infortunio che lo tiene fermo ai box ormai da quasi due mese e che potrebbe spingere l’Inter a cambiare strategie in sede di calciomercato. Non solo per quanto riguarda la sessione estiva, ma anche quella invernale.

Quella con la Salernitana è stata la settima partita saltata in campionato dall’attaccante belga, tornato all’Inter la scorsa estate dal Chelsea. Il giocatore belga ha fatto ritorno a Milano in prestito con diritto di riscatto in favore dei nerazzurri, ma la società potrebbe decidere di non confermare l’ex Manchester United. Il suo rientro in gruppo, dunque, slitta alla partita del prossimo 22 ottobre sul campo della Fiorentina.

Calciomercato Inter, dubbi su Lukaku: si cerca un attaccante

I problemi muscolari di Romelu Lukaku, dunque, potrebbero spingere l’Inter non solo a decidere di non riscattarlo a fine stagione, ma anche a tornare sul mercato degli attaccanti il prossimo gennaio.

Edin Dzeko, del resto, non può reggere il peso dell’attacco da solo senza un’alternativa e il gioco di Simone Inzaghi richiede l’impiego di una prima punta capace di dare profondità alla squadra. Il belga avrà la possibilità di fare cambiare idea alla società da qui alla pausa dei Mondiali.