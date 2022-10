L’Inter ha deciso: Inzaghi lo avrà il prossimo anno

Il buon impatto nella prima parte di stagione potrebbe valere già la riconferma delle sue prestazioni a titolo definitivo, come concordato dietro riscatto

Con una nota rilasciata proprio allo scadere del termine della sessione estiva di mercato, l’Inter ufficializzava l’acquisizione delle prestazioni sportive di Francesco Acerbi in prestito dalla Lazio in un mare di polemiche. L’accordo prevedeva inoltre l’opzione di diritto di riscatto a titolo definitivo, a discrezione della società destinataria, ma in pochi erano convinti che il difensore centrale potesse fare la differenza.

Dopo le prime dieci giornate di campionato e quattro di Champions League, Acerbi ha distrutto ogni critica sul suo conto con delle prestazioni maiuscole come vice de Vrij. Grande senso di posizione, tempestività d’intervento e lucidità sono le sue caratteristiche di punta, seppur pecchi di rapidità nell’uno contro uno o in fase di impostazione. Inzaghi lo ha desiderato, voluto ed infine ottenuto con lo scopo di alternarlo, ma non è propriamente da etichettare come uomo-panchina: al contrario, è un mezzo titolare come tutti gli altri.

Calciomercato Inter, Acerbi verso il riscatto a fine anno

Fatto sta che nel caso in cui l’andamento dovesse procedere in questa buona direzione, la dirigenza nerazzurra ha già messo in conto di riscattare il suo cartellino dalla Lazio attualmente proprietaria. La mossa garantirebbe una certezza in più nel reparto difensivo, al netto di quelle che saranno le scelte per il futuro con nuovi innesti più giovani. Lo stesso de Vrij sarebbe in fase calante e dunque in partenza, così come insistenti solo le voci della dipartita di Skriniar verso il PSG.