Assalti da ogni lato: il Milan trema, rilanciano per Leao

Continua a essere protagonista nel Milan e inevitabilmente per Rafael Leao continuano ad arrivare assalti da ogni parte: nuovo rilancio

Lo scorso anno Rafael Leao è stato uno dei grandi protagonisti della stagione del Milan che ha portato alla conquista dello scudetto. Quest’anno il portoghese ha ricominciato da dove aveva lasciato mettendo in campo prestazioni importanti e trascinando i rossoneri.

Inevitabilmente un momento di forma del genere porta diversi club a metterlo nel mirino. Non finiscono infatti i tentativi di assalto per cercare di strapparlo al Milan, soprattutto dalla Premier League. Ma i rossoneri non vogliono smuoversi.

Calciomercato Milan, il City non molla Leao: ma servono almeno 100 milioni

Rafael Leao è senza dubbio il top player del Milan fino ad ora. Il portoghese ha iniziato la stagione con 4 gol e 7 assist in 12 partite giocate. Sulle sue tracce così tornano inevitabilmente diversi top club, che vorrebbero strapparlo ai rossoneri.

Uno di questi è il Manchester City di Guardiola, che dopo Haaland vorrebbe un altro top player per il proprio attacco. Per il portoghese però il Milan non si smuove dalle richieste della scorsa estate, ovvero almeno 100 milioni senza l’inserimento di contropartite. Richieste che inevitabilmente spaventerebbero molti club, ma non i colossi di Premier League.