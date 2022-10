HIGHLIGHTS | Il Milan passa ma scoppia la polemica: ecco cosa è successo

Il Milan è riuscito a fatica a conquistare i tre punti contro il Verona al Bentegodi, grazie alla rete firmata Tonali: polemica fra i tifosi

Tre punti importanti, che pesano non poco. La vittoria del Milan di Pioli a Verona dimostra ulteriormente quanto questa squadra sia in grado di rimanere compatta di fronte alle difficoltà. I rossoneri riscattano subito la seconda sconfitta consecutiva contro il Chelsea in Champions League e riescono – seppur a fatica – ad avere la meglio sugli uomini guidati da Salvatore Bocchetti (che di recente ha preso il posto dell’esonerato Cioffi).

La gara, come detto, si era messa parecchio in salita. La truppa lombarda ha sbloccato la contesa al nono minuto di gioco grazie all’autorete di Miguel Veloso. I padroni di casa, però, reagiscono subito, trovando il pareggio al 19esimo del primo tempo a firma Gunter. Nel finale, minuto 81, ci pensa Sandro Tonali a risolvere l’intricata situazione, regalando un successo assai significativo al ‘Diavolo’.

Serie A, Verona-Milan 1-2: marcatori e classifica

Non è mancata la polemica nel corso della sfida. A scatenarla involontariamente è stato il noto giornalista e telecronista di ‘Dazn’, Pierluigi Pardo, attraverso questa frase: “Nel 2022 c’erano solo tre squadre imbattute in trasferta in campionato: il City che oggi ha perso, il Barcellona che oggi ha perso e poi c’è il Milan“. Le parole in questione hanno generato la rabbia dei tifosi rossoneri, poiché secondo loro sono state portatrici di sfortuna. A breve gli highlights del match del Bentegodi.

Verona-Milan 1-2: 9′ aut. Veloso (V), 19′ Gunter (V), 81′ Tonali (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napolu punti 26, Atalanta 24, Milan 23, Lazio 21, Udinese 21, Roma* 19, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli 11, Torino 11, Salernitana 10, Monza 10, Fiorentina* 9, Spezia 9, Lecce* 7, Bologna 7, Hellas Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria* 3.

*Una partita in meno