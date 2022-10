Inzaghi trema: a gennaio può perdere due top player

Il PSG di Galtier potrebbe pensare ad un doppio colpo dall’Inter a gennaio: Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu. Le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

E’ tornata a vincere, ma soprattutto a convincere l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo una partenza shock nel campionato italiano di Serie A, segnata da ben 4 sconfitte nelle prime 8 giornate del torneo, sembrano aver ritrovato la scintilla giusta per mordere sia in Italia che in Europa.

La sliding door di questa stagione? Probabilmente il match casalingo contro il Barcellona di Xavi. I nerazzurri arrivavano alla sfida del 4 ottobre a San Siro da sfavoriti, con i blaugrana pronti a farsi beffe della Beneamata e a blindare il secondo posto nel gironcino di Champions League, invece la scossa! Inzaghi è riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi calciatori ed ha strappato prima una vittoria a Milano, poi un pareggio d’oro e storico al Camp Nou, senza dimenticare le vittorie in Serie A in trasferta a Sassuolo e a Milano ieri contro la Salernitana di Davide Nicola.

Calciomercato Inter, rimonta stroncata a gennaio?

Tutti questi successi hanno un filo rosso che li collega e si chiama Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, schierato da Inzaghi davanti alla difesa per sopperire all’assenza di Brozovic, si sta affermando come uno dei migliori giocatori in campo nazionale ed internazionale. Una crescita fatta di assist e gol per il turco che ora vale almeno 40 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Il PSG, sempre attento in sede di calciomercato, potrebbe pensare proprio all’ex Milan magari in un pacchetto con un pallino di Campos, Milan Skriniar. Il prezzo dello slovacco, a gennaio, sarebbe di circa 25 milioni di euro visto il contratto destinato a terminare alla fine della stagione, e andrebbe a sommarsi ai 40 di Calhanoglu per un totale di 65 milioni di euro. Un’offerta che farebbe tentennare l’Inter e tremare Inzaghi che su questi due giocatori sta riponendo grandissima fiducia.