Capolavoro Juventus: McKennie per l’erede di Bonucci

Carta McKennie in casa Juventus: ecco il possibile affare per l’erede di Leonardo Bonucci. Tutte le cifre e i dettagli

È tornato il sereno alla Continassa dopo il pesante successo nel Derby della Mole contro il Torino di Juric. Il mini-ritiro deciso da Allegri è già concluso e la Juventus si ritroverà nelle prossime ore per iniziare a preparare l’anticipo contro l’Empoli, in programma venerdì sera all’Allianz Stadium.

La squadra bianconera cerca ora continuità in campionato dopo aver compromesso il cammino in Champions League. Nelle prossime settimane torneranno in campo anche Pogba e Chiesa, ma sono già diversi i punti interrogativi in vista del calciomercato invernale. Le difficoltà di questa prima parte di stagione, infatti, hanno rimesso in discussione il futuro di numerosi giocatori bianconeri. In bilico c’è anche Weston McKennie. Il centrocampista americano non ha ancora compiuto il definitivo salto di qualità e negli ultimi mesi è anche finito nel mirino della critica per la scarsa forma fisica.

Calciomercato Juve, tentativo di scambio con la carta McKennie

La dirigenza bianconera cerca rinforzi anche in difesa per il post Bonucci. Tra i nomi già seguiti nell’ultimo calciomercato estivo c’è anche quello di Pau Torres del Villarreal. Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2024 e a giugno non è affatto da escludere un nuovo tentativo per il centrale. Sul piatto, viste le alte richieste del club spagnolo, potrebbe finire anche McKennie, che è valutato dalla Juve circa 25-30 milioni di euro. Tuttavia, il Villarreal non fa sconti e continuerà a chiedere almeno 40-50 milioni di euro cash ad un anno dalla scadenza del contratto del difensore. Cherubini è avvisato.