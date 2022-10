Osservatori in Germania: Juve, Milan e Roma sulle tracce dei centrali

Juventus, Milan e Roma mandano in Germania degli osservatori per tenere d’occhio due centrali difensivi: si accende la sfida

Il campionato vede finalmente le big rialzarsi e vincere in questo weekend di Serie A. La Juventus ha vinto un derby di fondamentale importanza contro il Torino grazie al gol di Vlahovic, mentre l’Inter ha superato la Salernitana per 2-0. La Roma invece giocherà oggi al Marassi contro la Sampdoria al momento ultima in classifica.

Proprio queste tre squadre potrebbero sfidarsi per cercare di rinforzare i propri reparti difensivi. Osservatori in Bundesliga e sfida che potrebbe accendersi per i due centrali nel mirino.

Due centrali osservati speciali: Juve, Milan e Roma a vedere Eintracht Francoforte-Leverkusen

Juventus, Milan e Roma sono già proiettate verso le prossime sessioni di calciomercato. Tutti e tre i club avrebbero bisogno di rinforzi in difesa, così puntano il mirino in Germania dove potrebbero esserci occasioni importanti.

I tre club avrebbero inviato degli osservatori nel match tra Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen finito 5-1 per i padroni di casa. Sotto osservazione ci sarebbero stati i difensori delle due squadre Evan Ndicka e Piero Hincapie. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2023 con il club tedesco, mentre il secondo è un giovane molto promettente che sta stupendo fino ad ora. La sua valutazione è sui 25 milioni di euro. Dunque si accende sin da ora la sfida tra Juventus, Milan e Roma.