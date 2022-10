Ritorno e addio immediato: scambio in Germania per la Juve

In casa Juventus potrebbe tornare una gatta da pelare. Si tratta di Denis Zakaria, centrocampista svizzero prestato al Chelsea. Il futuro è incerto e potrebbe anche fare rientro alla base per poi essere girato altrove

La Juventus ha il compito di dare continuità alla vittoria nel derby contro il Torino, per provare a risollevare le sorti di una stagione iniziata nel modo peggiore possibile tra campionato e soprattutto Champions League. Allegri ma anche dirigenza e calciatori, sono tutti finiti nel mirino aspro della critica e solamente il campo potrà invertire un trend in questo momento pesante e negativo. I risultati, così come il gioco, per ora non sono arrivati nonostante una campagna acquisti estiva fatta a immagine e somiglianza dello stesso Allegri.

Tra le operazioni estive, inoltre, non sono mancate le cessioni utili a sfoltire alcuni reparti. Una di queste, fatta peraltro al fotofinish, è stata quella in prestito di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero arrivato a Torino solamente lo scorso gennaio è andato in prestito al Chelsea senza però praticamente mai scendere in campo finora. Un vero e proprio fantasma a Londra l’ex Borussia che è stato anche argomento dell’ultima conferenza di Potter: “Riscatto? Nessuna decisione è stata presa. Denis si è allenato bene, è pronto ad aiutare la squadra. È un membro importante della squadra, è stato paziente e sta aspettando la sua occasione”.

Calciomercato Juventus, Zakaria cavallo di ritorno da piazzare: scambi in Bundesliga

Al netto delle parole distensive di Potter di chance per Zakaria non ne sono ancora arrivate e si potrebbe anche andare verso una risoluzione del prestito il prossimo gennaio, per poi andare a cercare una nuova sistemazione.

L’ex Gladbach pare aver sbagliato totalmente scelta al Chelsea. In caso di eventuale rientro a Torino non troverebbe posto in bianconero, motivo per cui potrebbe essere ricercata una soluzione in Bundesliga dove potrebbe avere ancora mercato dopo aver lasciato comunque un buon ricordo. In questo caso la Juventus, come tentativo ‘disperato’ per non perdere l’investimento, potrebbe anche provare ad imbastire uno scambio col Borussia Moenchengladbach per Bensebaini (scadenza 2023) con quindi il ritorno di Zakaria nel suo ex club. In alternativa, sempre in ottica fascia sinistra, potrebbe stuzzicare uno scambio col Leverkusen per Bakker. Solo ipotesi e di complessa realizzazione: molto dipenderà prima di tutto dalle scelte di Zakaria e del Chelsea.