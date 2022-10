I dubbi del Psg su Donnarumma: l’intreccio lo porta alla Juventus

Le big d’Europa piazzano spesso colpi importanti, che però si rivelano non all’altezza delle aspettative

Si potrebbe stilare una lista lunghissima di calciatori che vengono acclamati come super star, ma che poi, a fronte di alcune prestazioni sottotono, vengono messi da parte.

Questo capita anche a campioni d’Europa o vincitori di numerosi premi, soprattutto capita anche ai portieri. In Francia infatti si sta parlando molto di due calciatori che stanno vestendo la maglia del Paris Saint Germain, una delle squadre che ha investito di più nel mercato degli ultimi anni.

Il PSG vende Donnarumma, c’è la Juventus

Dalla Spagna arrivano notizie secondo cui Donnarumma e Navas starebbero per finire ai margini del club francese, il quale non sta gradendo le ultime prestazioni dei due estremi difensori. Intervenuto a calciomercato.it su Tv Play, il giornalista Stefano Lanzo (Tuttosport) ha lanciato un indizio importante. Infatti ha aperto la strada a un portiere italiano tra le fila della Juventus e, oltre al nome di Carnesecchi, i bianconeri potrebbero sfruttare la situazione in casa PSG per portare a Torino Gianluigi Donnarumma. I francesi a tal proposito starebbero pensando seriamente a Jan Oblak tra i pali, il quale metterebbe in secondo piano il portierone italiano, artefice indiscusso della vittoria degli Europei giocati in Inghilterra.

All’età di 23 anni Donnarumma garantirebbe una linea di continuità molto lunga e costante, anche considerano che un estremo difensore può arrivare a giocare anche fino a 40 anni, se non di più. Gigio ha il contratto in scadenza nel 2026, ma non è da escludere che possa lasciare Parigi già nei prossimi mesi.