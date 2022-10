“Espulsi dal Mondiale”: Italia ripescata, ecco cosa sta succedendo

Un’ipotesi clamorosa all’orizzonte: l’Italia sogna il Mondiale in Qatar, c’è l’annuncio che riporta la speranza agli azzurri

Non è affatto un mistero che la mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar sia stato un durissimo colpo per il movimento calcistico italiano. Adesso, però, qualcosa potrebbe cambiare.

La speranza del ripescaggio per i campioni d’Europa sembrerebbe lì all’orizzonte, presente, pronta a trasformarsi in qualcosa di molto concreto già nei prossimi giorni: ecco cosa può succedere entro domenica.

Sogno Mondiale, l’Italia spera: “Si decide domenica”

Quello che comincerà tra poco più di quattro settimane sarà il secondo Mondiale a cui l’Italia, purtroppo, non prenderà parte. Le difficoltà a qualificarsi, nonostante l’eccezionale Europeo conquistato poco più di un anno fa, porterà gli azzurri di Roberto Mancini a guardare da lontano la rassegna che per la prima volta avrà luogo in Qatar. Il giornalista Giulio Mola, su Twitter, ha lanciato una vera e propria indiscrezione che può riguardare da molto vicino l’Italia di Roberto Mancini. Il Mondiale in Qatar è vicinissimo, manca meno di un mese, e una sottile speranza per gli azzurri potrebbe clamorosamente riaccendersi.

“L’indiscrezione è arrivata in nottata: la Fifa sta pensando molto seriamente di escludere l’Iran dai Mondiali in Qatar, dopo le violenze sulle donne”. Il giornalista, poi, rivela uno scenario che farebbe felici milioni di italiani: spunta quindi il possibile ripescaggio. “Si decide domenica: in caso di espulsione dal torneo, possibile wild card per l’Italia in quanto campione d’Europa in carica”.

Poche ore e si saprà se l’indiscrezione di Giulio Mola potrà diventare qualcosa di concreto per gli azzurri: il sogno Mondiale è dietro l’angolo.