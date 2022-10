Pazzesco intreccio Leao-Ronaldo: Mendes organizza tutto

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese potrebbe dire addio al Manchester

Vicinissimo alla cessione in estate, Cristiano Ronaldo è rimasto al Manchester United ma ora sono nate nuove polemiche dopo aver abbandonato il terreno di gioco prima del fischio finale. Il campione portoghese, infuriato per non essere entrato in campo, si è diretto velocemente negli spogliatoi. Ora ten Hag, insieme alla società, ha optato per metterlo fuori rosa al momento visto che si allenerà con la formazione Under 21 dei Red Devils.

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta così in bilico con una possibile cessione a gennaio. Il campione portoghese è pronto a mettersi in mostra ancora con una suggestione del tutto particolare. Jorge Mendes, potente procuratore, potrebbe mettere in atto un intreccio da urlo con Rafael Leao, pronto anche a non rinnovare il suo contratto venendo ceduto in Premier League.

La volontà del giovane calciatore rossonero è quello di continuare a sbalordire tutti per essere considerato tra i migliori al mondo. La sua voglia di crescere è sempre attuale per consacrarsi definitivamente a livello internazionale. In Champions League si è fatto ancora ammirare poco con la maglia del Milan non riuscendo ad incidere più di tanto. Discorso differente per quanto riguarda la Serie A visto che è stato nominato miglior giocatore dello scorso campionato.

Milan, pazza suggestiva Ronaldo: che intreccio da urlo!

A gennaio i rossoneri potrebbero così incassare circa 150 milioni, cifra importante pari alla clausola di Leao, come suggerito anche dal tweet del giornalista Graziano Carugo Campi, per poi girarne 50 a Cristiano Ronaldo tra ingaggio e cartellino del campione portoghese. In questo modo si potrà sopperire anche all’assenza di Ibrahimovic, pronto a volare nuovamente negli Usa da Cardinale. Suggestioni da urlo in vista della prossima sessione invernale di calciomercato con la volontà del Milan di essere protagonista in maniera assoluta. Idee suggestive per poter pensarea anche al possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in Serie A dopo l’affare saltato in estate con il Napoli.