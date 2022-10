La Juve ordina ad Allegri: non deve più giocare

Giunti alla undicesima giornata di Serie A le società cominciano a tirare le somme su alcuni giocatori

Molti calciatori negli ultimi anni sono arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto, oppure con obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni.

In Serie A quasi tutte le squadre hanno adottato questa formula per sopperire a mancanze di liquidità immediata o per semplice pianificazione pluriennale. Anche la Juventus is è avvalsa di un prestito molto importante, che però rischia di non vedere concretizzata la chiusura. Allegri sta vivendo un momento di alti e bassi, pertanto è anche difficile poter valutare appieno il rendimento complessivo di alcuni giocatori.

Non deve giocare, Allegri avvisato

Secondo alcune indiscrezioni la dirigenza della Juventus avrebbe dato indicazioni a mister Allegri circa l’utilizzo di Leandro Paredes, in prestito con obbligo condizionato dal Paris Saint Germain. Qualora la Juventus dovesse raggiungere i quarti di Champions, o Paredes accumulasse un determinato numero di presenza, i bianconeri sarebbero obbligato a riscattarlo per una cifra intorno ai 22 milioni di euro. Allegri sarebbe stato quindi informato sulla questione e invitato a centellinare le presenza dell’argentino o, addirittura, a non farlo giocare. Fino ad ora Paredes ha disputato 10 partite con la Juventus tra Serie A e Champions League, contribuendo al bottino finora accumulato con 2 assist. Il ventottenne ha il contratto in scadenza nel 2024 e sembra destinato a rientrare a Parigi alla fine di questa stagione. Il cammino in Champions della Juventus è molto arduo, ma i quarti di finale non sono ancora preclusi. Se i bianconeri dovessero farcela scatterebbe il riscatto obbligato di Leandro Paredes.