La classifica piange, il big se ne va: la Juve sogna il colpo

Il disastroso avvio di stagione potrebbe comportare la partenza del big: la Juve sogna il colpo già per gennaio

Dopo la vittoria ottentuta nel derby contro il Torino, la Juve prova a dare un senso alla sua stagione cercando continuità in campionato e sperando ancora, fino a che la matematica non la condannerà, a qualificarsi agli ottavi di Champions League.

La squadra bianconera non è comunque la sola ad aver iniziato zoppicando la stagione 2022/23. In Inghilterra, ad esempio, i Wolverhampton Wanderers – accreditati, almeno nonpiù tardi di due stagioni fa, addirittura come il club che posteva inserirsi per la lotta al titolo spezzando il duopolio Reds-Citizens – sono in clamorosa difficoltà. La sconfitta di martedì sra contro il Crystal Palace ha fatto precipitare i Wolves al terzultimo posto in classifica. Non certo quello che ci si aspettava ad inizio anno.

Ruben Neves dice basta: Juve alla finestra

Uno dei giocatori di maggior talento della squadra giallonera è certamente Ruben Neves, il capitano degli Wolves. Il giocatore portoghese, già ambìto da parecchi club italiani, starebbe seriamente maturando la convinzione di cambiare aria. La stagione ha già preso infatti una piega sostanzialmente irrimediabile: impossibile pensare ad un campionato di vertice. Anche la stessa qualificazone alle coppe europee sembra un’impresa ardua. Il lusitano, che ha il contratto in scadenza nel 2024, non intende rinnovare il suo accordo.

Ma c’è di più. Il centrocampista potrebbe lasciare il club già nel prossimo mercato di gennaio, considreando che le pretendenti non mancano davvero. In prima fila c’è proprio la Juve, altra delusa di questa prima fase di stagione, che oltretutto non è soddisfatta di Leandro Paredes, il calciatore cercato ossessivamente per un mese. I buoni uffici col potente procuratore Jorge Mendes, che ha la procura di Ruben Neves, potrebbero agevolare la trattativa: Max Allegri si prepara ad abbracciare un top player in grado di cambiare volto al suo centrocampo.