Saluta i Blues ma resta in Premier: addio Serie A

Il giocatore, già seguito con insistenza dai top club italiani in estate, lascerà il Chelsea già a gennaio, ma resta in Premier

234′ giocati in Premer League in questo scorcio iniziale di stagione. Roba che molto probabilmente, se ci fosse ancora Thomas Tuchel sulla panchina del Chelsea, questo minutaggio sarebbe satto raggiunto in meno di tre gare. Il giocatore è forse uno di quelli che più ha patito il cambio alla guida tecnica dei Blues, essendo un pallino del silurato tecnico tedesco.

Con l’arrivo di Graham Potter invece, le apparizioni in campo si sono diradate sempre di più. Il contratto in scadenza nel 2024 non agevola certo il nuovo disegno tecnico del club londinese, che già aveva provato ad inserire l’esterno in qualche affare di mercato. ‘Pedina di scambio’ da aggiungere ad un corposo cash, ad esempio, era stata una delle idee del Chelsea per arrivare a Rafael Leao, tanto per intenderci. I propositi della Juve e dello stesso Milan sono stati però frustrati nelle ultime ore dal deciso inserimento di un ricchissimo club inglese. Che pare intenzionato ad affondare il colpo per avere il calciatore già a gennaio.

Pulisic, partenza-lampo in direzione Newcastle

Stanco di esser poco considerato dal suo nuovo manager, e lusingato dalla ricca offerta d’ingaggio presentata dall’ambizioso Newcastle, Christian Pulisic si appresta a salutare il Chelsea per accasarsi ai Magpies. La trattativa, riferisce il portale spagnolo esperto di mercato ‘Todofichajes.com’, dovrebbe svilupparsi sulla base di 40 milioni di euro. Siamo lontani, sottolinea il sito, dai 65 milioni sborsati all’epoca da Abramovic per assicurarsi le prestazioni del talento statunitense. Ma col rinnovo dell’americano ancora in alto mare, il Chelsea è quasi costretto a piegarsi ad incassare meno di quanto vorrebbe.

La beffa è invece servita appieno per le due italiane che maggiormente avevano seguito la pista anglo-americana che portava a Pulisic. Pensare di competere, già nel mercato di gennaio poi, col Newcastle sulla base di queste cifre è assolutamente fuori portata per Federico Cherubini e Paolo Maldini.