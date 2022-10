Tuchel ha detto no: ha già la nuova squadra

Futuro in bilico per Thomas Tuchel. Dopo l’esonero dal Chelsea, l’allenatore tedesco è in attesa di una nuova destinazione

Una separazione a sorpresa avvenuta nelle scorse settimane per l’ex manager del Chelsea, Thomas Tuchel, pronto a rimettersi in pista con un progetto entusiasmante.

Come svelato da “Sport Bild” il Siviglia ha provato a convincere l’allenatore tedesco, Thomas Tuchel, dopo la separazione da Julen Lopetegui. L’ex Chelsea ha rifiutato la proposta del club spagnolo, che poi ha scelto come nuovo allenatore Jorge Sampaoli. Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibilità che possa diventare il nuovo ct dell’Inghilterra, ma c’è qualcosa di più da sapere.

Tuchel può tornare in Germania, la suggestione

Se dovesse guidare la Nazionale dei Tre Leoni, sarebbe fondamentale per il suo permesso di soggiorno. Se l’allenatore tedesco non dovesse trovare una nuova sistemazione in Inghilterra, a Natale potrebbe rischiare anche l’espulsione. In futuro Tuchel potrebbe pensare anche a trasferirsi a Monaco, a pochi km dal centro sportivo proprio del Bayern Monaco, una suggestione per il suo futuro.

Come riportato dal portale “Sport Bild”, Tuchel non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro luogo di residenza, ma il suo futuro potrebbe essere anche alla guida della compagine bavarese. Novità interessanti che ci saranno a partire dai prossimi mesi per provare così a delineare meglio il tutto.