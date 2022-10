Maldini pesca in Serie A: ecco l’erede di Kessie

Il Milan ha intenzione di rinforzarsi già nel prossimo calciomercato di gennaio: ecco l’obiettivo per completare il centrocampo di Pioli



Al di là della partita con l’Hellas Verona, i pensieri del Milan riguardano anche fattori lontani dal rettangolo verde. È chiaro come il calciomercato estivo abbia mostrato dei limiti, per Maldini e Massara, nel rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Il grande investimento è stato Charles de Ketelaere, ancora corpo estraneo nell’attacco dei campioni d’Italia.

Chi è stato rimpiazzato, più in prospettiva che per il presente, è Franck Kessie. L’ivoriano ha lasciato a zero, con Vranckx che ha preso numericamente il suo posto anche se in campo non si è quasi mai visto. Ed ecco quindi che il prossimo centrocampista del ‘Diavolo’ potrebbe arrivare dalla Serie A anche a costi contenuti.

Colpo low cost: è già in Italia

In scadenza il 30 giugno 2024 con l’Hellas Verona, Adrien Tameze è stato già accostato (Milan compreso) negli scorsi mesi alle big del grande calcio. Bennacer a giugno potrebbe tornare nel mirino di diversi top club, per Vranckx servirà tempo prima di vederlo completamente integrato negli schemi dell’allenatore emiliano. Ecco quindi che già a gennaio il Milan farà un tentativo, per il prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Un’operazione, che dunque, costerebbe meno di 10 milioni ai rossoneri, per il classe 1994 che conosce già benissimo il calcio italiano.

Nel caso in cui a gennaio il club gialloblù non dovesse aprire all’addio, il discorso si riaprirebbe in estate a costi leggermente più bassi. Giocatore dinamico, forte fisicamente e con anche qualche gol nelle gambe (l’anno scorso in 40 presenze ha segnato 4 reti con 2 assist vincenti).

Tameze, anche quest’anno, è un perno insostituibile per la squadra veronese: Maldini resta alla finestra.