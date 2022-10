Non solo Ziyech al Milan: doppietta e controproposta immediata

Oltre a Hakim Ziyech, il Milan vorrebbe mettere in atto un’altra importante operazione in entrata sul fronte calciomercato: c’è il rilancio

La classifica parla chiaro. Stiamo assistendo, come già accaduto nella passata stagione, ad un campionato di Serie A molto equilibrato. Complice, in tal senso, il Mondiale in Qatar, che influisce non poco sulla condizione psicofisica dei calciatori e, di conseguenza, anche sull’andamento delle squadre. Senza dubbio positivo, fino a questo momento, il percorso del Milan, nonostante i numerosi infortuni che hanno costretto mister Stefano Pioli ad arrangiarsi nelle ultime sfide.

La scorsa vittoria sul campo del Verona, firmata Sandro Tonali, dimostra ulteriormente come il gruppo rossonero sia solido e unito, pure in situazioni di grande difficoltà. Il primo posto, occupato dallo straripante Napoli, dista solo tre lunghezze (26 punti) e ora i lombardi se la vedranno faccia a faccia col Monza. L’incontro – in programma sabato dalle ore 18:00 – è altamente suggestivo e romantico, considerando il ritorno a San Siro degli storici ex Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. In tutto ciò, la società si ritaglia uno spazio pure per riflettere sul tema calciomercato.

E qui entra in gioco Hakim Ziyech: in queste ore, infatti, si sta parlando di un possibile ritorno di fiamma del Milan. Il trequartista/esterno marocchino – valutato sui 15-20 milioni – continua a stuzzicare la fantasia di Maldini e Massara. È ai margini del Chelsea targato Graham Potter, perciò non è affatto da escludere che possa salutare già durante la sessione invernale di gennaio.

Calciomercato Milan, Ziyech più Broja: il Chelsea rilancia

Ma non è tutto, perché la dirigenza meneghina – la prossima estate – potrebbe provare ad acquistare un’altra pedina di proprietà dei ‘Blues’. Stiamo parlando della giovane punta Armando Broja, il quale presenta un contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione intorno ai 30 milioni di euro (che potrebbe salire). Ieri a Casa Milan, inoltre, sono avvenuti due incontri per i giocatori in questione. Se il ‘Diavolo’ dovesse farsi avanti seriamente, il club londinese potrebbe rilanciare immediatamente chiedendo il cartellino di Ismael Bennacer. Il termine dell’accordo del centrocampista algerino è previsto per giugno 2024, con un prezzo simile a quello di Broja. Chissà che lo scenario in questione non possa davvero verificarsi in futuro.