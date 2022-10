Xavi chiede altri rinforzi, il top pronto alla firma

Il Barcellona continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi da urlo: Xavi ha scelto il nuovo top player

Novità importanti per il club blaugrana, che non sta attraversando un ottimo periodo di forma. Prima il pareggio in Champions contro l’Inter, poi la sconfitta ne “El Clasico” contro il Real Madrid: ora Xavi ha chiesto nuovi rinforzi.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il Barcellona continua a pensare al talentuoso giocatore portoghese, Bernardo Silva, che potrebbe dire già addio al Manchester City a gennaio. L’obiettivo della società blaugrana è quello di arrivare a lui già in vista della sessione invernale, ma ci dovrebbero essere cessioni eccellenti come quella di De Jong.

Barcellona, il colpo a gennaio: pronto Bernardo Silva

In aggiunta, il Manchester City potrebbe anche accettare la cessione del calciatore a gennaio sulla base di 55 milioni di euro. Da anni Bernardo Silva è un punto di riferimento della compagine inglese, che può vantare diversi successi in Premier League sotto la guida di Pep Guardiola, che gli ha anche modificato la posizione in campo. Dopo il Mondiale, che si disputerà in Qatar tra novembre e dicembre, potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda il futuro del talentuoso giocatore portoghese.