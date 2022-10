Allegri addio, spunta l’ex Inter per la successione

Al di là delle parole di Andrea Agnelli, in casa bianconera si pensa al grande nome per l’immediata sostituzuone del tecnico

Si pensava di aver toccato il fondo, ma c’era ancora del margine per scendere ancor di più. La disfatta della Juve in quel di Haifa, che ha compromesso quasi irrimediabilmente l’accesso agli ottavi di Champions League, ha lasciato una ferita profonda. Quasi insanabile. Al di là delle dichiarazioni di rito di Andrea Agnelli, che ha confermato Allegri sulla panchina fino a fine anno, qualcosa bolle in pentola.

Sulla stampa, sportiva e non, il giorno dopo la sconfitta contro il Maccabi è una caccia ai colpevoli. In cima alla lista, come per la verità accade da tempo, c’è sempre lui. Max Allegri. Sono ormai in tanti a pensare che un avvicendamento del tecnico – per quanto dipinto come il maggiore responsabile ma non l’unico – sia l’unica strada percorribile. Tra le correnti che da tempo spingono per un esonero dell’allenatore – capeggiate da Pavel Nedved – e quelle più attente alla devastanti conseguenze economiche del dover continuare a pagare 9 milioni netti l’anno un tecnico esonerato, la società tenta di trovare una sintesi. Che ora starebbe portando a cercare profili di alto livello a cui affidare da subito la squadra.

Toto allenatore in casa Juve: tra Pochettino e Tuchel spunta Benitez

Il quotidiano Tuttosport, forse il più feroce nell’analizzare il disastroso momento della Juve, fa già i nomi dei possibili successori del tecnico toscano. Oltre alle soluzioni per così dire d’emergenza, traghettatori veri e propri, come Eusebio Di Francesco e Cesare Prandelli, sono in lizza anche profili di un certo spessore. Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel, curiosamente entrambi ex allenatori del PSG, sono tra i candidati più papabili. Spunta però anche un altro nome, magari non più in voga come qualche anno fa, ma grande conoscitore del calcio italiano.

Parliamo di Rafa Benitez, ex tecnico di Liverpool, Napoli ed Inter, reduce dalla tutt’altro che lusinghiera esperienza alla guida dell’Everton. Lo spagnolo certamente si accontenterebbe di uno stipendio inferiore rispetto agli altri due rivali nella corsa alla panchina bianconera, ma la sua scelta saprebbe forse ancora di ‘temporaneità’. Un traghettatore, insomma, sebbene di lusso. La piazza, tradotto i tifosi, sognano ancora l’arrivo di Antonio Conte nel prossimo luglio…