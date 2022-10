L’ultimo desiderio di Allegri: tentativo clamoroso a gennaio

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, potrebbe mettere nel mirino per gennaio il nome di Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, oltre al lavoro che sta cercando di portare avanti in Champions League dopo un inizio particolarmente complicato, sta provando a risollevarsi anche nel campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, al rientro dalla sosta per le nazionali, hanno superato il Bologna di Thiago Motta, per poi tornare con i piedi ben piantati per terra nel match esterno a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. La grande classica del nostro calcio dello scorso sabato si è conclusa con un perentorio 2-0 per i campioni d’Italia in carica che hanno regolato senza patemi una Vecchia Signora apparsa molle e priva di mordente. Un pesante passo indietro per la Juventus di Massimiliano Allegri che sta attendendo ancora i suoi migliori giocatori, alle prese con diversi infortuni. Paul Pogba, centrocampista arrivato a parametro zero nell’ultima estate di calciomercato, e Federico Chiesa potrebbero salvare la stagione dei bianconeri, ma attenzione anche ad un possibile arrivo a gennaio.

Calciomercato Juventus, Allegri tenta il colpaccio a gennaio

Nel mirino, per il calciomercato di gennaio, in casa Juventus potrebbe finire il nome di Ilkay Gundogan, centrocampista centrale del Manchester City di Pep Guardiola. Il giocatore tedesco, ormai da anni alla corte del tecnico ex Barcellona e Bayern Monaco, è in scadenza di contratto al termine della stagione e non è più giovanissimo. Nonostante questo, anche nella scorsa annata, Gundogan si è distinto come uno dei migliori dei campioni d’Inghilterra in carica, ma attenzione alla Juventus. Se i bianconeri dovessero mettere, a gennaio, sul piatto una cifra di circa 25 milioni di euro, il muro dei Citizens potrebbe vacillare, ma poi resterebbe da sciogliere il nodo ingaggio, decisamente elevato, dell’ex stella del Dortmund.