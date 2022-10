Chelsea tentativo disperato ‘all’italiana’: non solo Leao dal Milan

Chelsea e Milan hanno incrociato direttamente il loro destino sul campo con le due gare valide per la terza e quarta giornata della fase a gironi di Champions. Al netto di come finirà la questione relativa al passaggio del turno londinesi e rossoneri potrebbero anche incrociarsi in sede di mercato

Negli ultimi tempi Milan e Chelsea vengono spesso associate al di là dei due incontri della fase a gironi di Champions League giocati nel giro di una settimana. Per conoscere il destino europeo di entrambe mancano ancora due giornate, mentre per ciò che concerne il mercato la situazione è sempre aperta ad ogni scenario. Negli anni scorsi abbiamo registrato l’arrivo di Bakayoko a San Siro, così come quello di Giroud giunto a costo zero, mentre nell’ultima sessione estiva si è parlato soprattutto nelle fasi conclusive del mercato del profilo di Rafael Leao ma in ottica Chelsea.

I ‘Blues’ sembrano ancora avere nel mirino l’esterno portoghese, grande obiettivo per il futuro, al netto della volontà del Milan di rinnovare il contratto e scongiurare ogni pericolo. Di recente sono stati anche i fatti i nomi di profili come Loftus-Cheek, spesso accostato alla Serie A, e Armando Broja ma il legame tra la squadra di Potter e quella di Pioli potrebbe in futuro nascondere anche un’altra suggestione.

Calciomercato Milan, ‘cambio’ italiano per il Chelsea: Jorginho rischia di partire | Suggestione Tonali

Il Chelsea in vista della prossima estate rischia di cambiare qualcosa soprattutto a centrocampo, dove non mancano calciatori importanti probabilmente a fine corsa ed in scadenza contrattuale.

In questo senso non è da escludere l’idra di un ‘cambio’ tutto italiano per il Chelsea. Jorginho è a scadenza e potrebbe quindi salutare Londra a zero in estate. Per la mediana di Potter, vista anche la situazione dello stesso Kante (anche lui in scadenza 2023), potrebbe essere preso in considerazione un centrocampista con caratteristiche diverse. La suggestione potrebbe far pensare ad un elemento fisico, forte e dinamico come Tonali, adatto ai ritmi di Premier ed ancora giovane. Legatissimo al Milan per il centrocampista classe 2000 non c’è la minima voglia di cederlo, ma come nel caso aperto di Leao le liquidità non mancano agli inglesi che potrebbero provare un assalto disperato.