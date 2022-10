Clausola da 100 milioni: il ‘castiga’ Mourinho per il dopo Di Maria

La Juventus potrebbe piazzare il colpo in Spagna: obiettivo sostituto del ‘Fideo’, il cui contratto scade a giugno

Cento milioni di euro. A tanto ammonta la clausola del calciatore che la Juventus può provare a prendere per sostituire Angel Di Maria, uscito per problemi fisici nel primo tempo della disastrosa sfida di Champions col Maccabi.

Il ‘Fideo’ è destinato a salutare a fine stagione, quando scadrà il suo contratto. L’argentino è venuto a Torino per un solo anno, soprattutto per il Mondiale in Qatar che per lui sarà anche l’ultimo. Poi, come da suo programma, c’è il ritorno in Argentina, in quel Rosario Central dove è cresciuto ed esploso prima del trasferimento in Europa.

È quindi normale che a breve, nonostante i tanti problemi, la dirigenza bianconera possa cominciare a ragionare sul miglior nome per la successione dell’ex Psg. In tal senso attenzione a Luiz Henrique, esterno mancino brasiliano che gioca più che bene anche se non soprattutto a destra.

Calciomercato Juventus, Luiz Henrique per il dopo Di Maria: clausola da 100 milioni

Il ventunenne è arrivato nel vecchio continente, al Betis l’estate scorsa per circa 8 milioni di euro, riuscendo subito ad ambientarsi e a lasciare il segno. Lo sa bene la Roma di Mourinho, dall’ex Fluminense ‘castigata’ (gol e assist) nel match di Europa League della scorsa settimana vinto 2-1 all’Olimpico dalla squadra di Pellegrini. A giugno 2023, se il classe ’01 dovesse confermarsi per l’intera stagione, il Betis potrebbe volere già 35-40 milioni per il cartellino. Be’, comunque molto meno della maxi clausola…