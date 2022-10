La Juve perde ancora: Allegri decisione presa

La Juventus esce sconfitta da una partita decisiva. Allegri naviga in acque oscure

La Juventus viene battuta per 2-0 sul campo del Maccabi Haifa e il cammino di Allegri stavolta potrebbe essere seriamente a rischio. Gli israeliani hanno meritato di vincere, costringendo la Juventus nella propria metà campo quasi immediatamente.

Infatti al 7′ che arriva la prima rete dei padroni di casa grazie Cornud che imbecca bene Atzili in area, il quale colpisce di testa infilando Szcesny all’angolino basso. Al 24′ l’infortunio di A. Di Maria sembra rispecchiare l’esito di una serata iniziata male, infatti Allegri è costretto a cambiarlo con Milik. Il VAR ha molto lavoro da fare quando in due occasioni (31′, 41′) è chiamato all’analisi di due azioni sospette in area della Juventus, ma in entrambi i casi non viene concesso il rigore al Maccabi. Allegri aspetta solo che il primo tempo termini, ma invece al 42′ arriva la stoccata, perché è ancora Atzili a timbrare il cartellino e beffare la difesa dei bianconeri. La prima frazione termina sul 2-0 con una Juventus che ha prodotto solo un tiro in porta.

Maccabi Haifa-Juventus 2-0: tabellino e marcatori

La seconda frazione si apre con una Juventus obbligata a spingere sull’acceleratore, infatti l’unico tiro in porta del primo tempo non poteva servire a impensierire i padroni di casa. Allegri cambia McKennie e Paredes con Kostic e Manuel Locatelli, tanto che le cose paiono andare un poco meglio per i bianconeri. Al 54′ Daniele Rugani tenta di battere il portiere del Maccabi Haifa con un’incornata indirizzata sotto al sette, tuttavia il tiro ha poca potenza e viene bloccato. Come nella prima parte di gioco, anche nel secondo tempo il VAR è chiamato al lavoro supplementare, quando al 68′ la Juventus chiede un calcio di rigore dopo che Cuadrado è rimasto a terra, ma a seguito del consulto la massima punizione viene negata.

La Juve di Allegri cerca di riacciuffare la partita ma il Maccabi è abile a conservare il risultato. Anche se nella seconda frazione le statistiche indicano una Juventus più propositiva, non si può dire che Allegri e i suoi ragazzi abbiano dato il massimo per vincere la partita. In ogni caso il merito va anche a un Maccabi che ha saputo attendere le occasioni giuste per trafiggere il portiere della Juventus.

MACCABI HAIFA-JUVENTUS 2-0

Atzili 7′, 42′

Gruppo H: PSG 7, Benfica 7, Juventus 3, M.Haifa 3