Piove sul bagnato in casa Juve: operazione e 4 mesi out

Nuovo stop per Arthur Melo: il centrocampista ex Juventus fermato da un infortunio che lo porterà sotto i ferri

Non c’è pace per Arthur Melo: il centrocampista brasiliano sperava di iniziare un nuovo cammino con la maglia del Liverpool, ma ora dovrà restare fermo ai box per diversi mesi.

Uno stop di tre o quattro mesi per Arthur Melo: è questo il periodo di tempo che il centrocampista brasiliano dovrà trascorrere fermo ai box a causa di un grave infortunio rimediato in allenamento prima della sfida di Champions League con i Rangers.

A parlarne è stato proprio Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, prima dell’impegno europeo. Un infortunio più grave del previsto, che porterà il centrocampista ancora di proprietà della Juventus a stare fermo ai box per diversi mesi. Prima però, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico.

Juventus, infortunio per Arthur Melo: i tempi di recupero

In seguito alle valutazioni da parte dello staff medico del Liverpool, è stato disposto l’intervento chirurgico per il giocatore classe ’96, alle prese con un problema di natura muscolare.

Approdato in prestito al Liverpool nelle ultime ore di calciomercato, Arthur Melo stava lottando per guadagnarsi uno spazio nello scacchiere tattico di Jurgen Klopp. Appena tre i gettoni di presenza raccolti dal giocatore ex Barcellona, per un totale di 166′ trascorsi in campo tra coppe e una apparizione con la seconda squadra del Liverpool. Ora un lungo stop, il rientro nel 2023 e un riscatto da parte del Liverpool sempre meno probabile.