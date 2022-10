Il Barcellona si fa furbo: offerto alla Juventus e via libera

Il Barcellona pianifica una mossa ‘furba’ per cercare di mettere a segno un colpo importante: offerto alla Juventus e via libera blaugrana

Sta tornando il Barcellona di una volta piano piano con Xavi in panchina. In Liga attualmente il club blaugrana è in testa alla classifica con 19 punti alla pari con il Real Madrid, ma in Champions League la situazione è più difficile con soli tre punti in tre partite.

In chiave calciomercato invece il Barcellona sembrerebbe avere un obiettivo in comune con la Juventus. Proprio per questo, per scalzare la concorrenza bianconera i catalani sarebbero pronti a fare una mossa ‘furba’.

Calciomercato Juventus, offerto Jordi Alba: via libera Barcellona per Grimaldo

Il calciomercato è fatto anche di mosse a sorpresa per cercare di raggiungere i propri obiettivi. Il Barcellona questa volta potrebbe farsi furbo per riuscire a mettere a segno il colpo Grimaldo dal Benfica, che sarebbe anche nel mirino della Juventus.

Il club catalano potrebbe così offrire alla Juventus il cartellino di Jordi Alba, terzino che è sempre più fuori dai piani di Xavi. La mossa del Barcellona porterebbe così la Juventus a uscire definitivamente dalla corsa per Grimaldo, permettendo così ai blaugrana di avere via libera per mettere a segno il colpo.