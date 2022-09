Juventus, Pastorello su Arthur: “Non era nei piani di Allegri…”

In questi giorni si sta tenendo il Social Football Summit al quale hanno preso parte procuratori ed esperti del settore

Tra questi c’è stato Federico Pastorello, procuratore, tra gli altri, di Acerbi e Meret. Intervenuto in esclusiva per calciomercato.it, Pastorello si è poi lasciato andare ad alcune dichiarazioni su Arthur, altro calciatore della sua scuderia.

Il brasiliano ha lasciato la Juventus nell’ultima sessione di calciomercato. Messo ai margini da Allegri, il ragazzo ha inoltre subito un intervento in programma da tempo, pertanto Pastorello si è focalizzato sulle sue condizioni a Liverpool, dove anche con Klopp non ha disputato molti minuti.

Pastorello su Arthur: “Ora è a piena disposizione…”

L’arrivo in Premier League non è stato certo facile per Arthur, anche alla luce delle enormi differenze agonistiche e fisiche tra il campionato inglese e la Serie A. Pastorello si è espresso proprio in merito: “Arthur ha giocato pochi minuti l’anno scorso, ha poi avuto un’operazione programmata, a giugno, saltando quindi una parte della preparazione. Non era nei piani di Allegri, quindi non si è allenato con il resto della squadra, di conseguenza è normale che giungendo all’ultimo giorno in queste condizioni, avesse bisogno di uno sforzo in più.” Il brasiliano è approdato a Liverpool in prestito e ha dovuto lavorare sodo per tornare in forma: “Ora ha recuperato ed è a totale disposizione del mister. Non nutro alcun dubbio che farà molto bene con la maglia dei reds”