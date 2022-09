Donnarumma fa partire il domino: la Juve ne perde tre

Il calciomercato della Juventus passerà anche dal futuro di Donnarumma: così Allegri ne può perdere tre, la prossima estate

L’inizio di stagione della Juventus non ha di certo fatto impazzire i tifosi che, dopo una campagna acquisti di assoluto livello, si aspettavano risultati decisamente diversi. Adesso, però, in attesa del ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, in casa bianconera è già tempo di pensare ai grandi colpi del 2023.

E tra i nomi che ormai da mesi circolano per la porta della Juventus vi è certamente, ma non solo, quello di Gianluigi Donnarumma: ecco lo scenario di calciomercato che può tuttavia regalare brutte notizie alla ‘Vecchia Signora’.

Juventus, da Donnarumma a Oblak: lo scenario

L’Atletico Madrid è a caccia di un colpo di grande spessore tra i pali. I ‘Colchoneros’ stanno seriamente pensando di puntare su David de Gea, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Manchester United (nel suo contratto esiste un’opzione per prolungare di un ulteriore anno). Lo spagnolo piace tantissimo anche alla Juventus che, con largo anticipo, sta programmando la sostituzione di Wojciech Szczesny. I bianconeri rischiano di veder sfumare l’assalto definitivo a de Gea: l’estremo difensore iberico andrebbe a sostituire Oblak, sul quale è vivo l’interesse del PSG. Il club di Al-Khelaifi potrebbe dunque dare spazio allo sloveno che in passato è stato avvicinato ai colori bianconeri. Se i parigini dovessero effettivamente puntare forte su Oblak, lo spazio per Gianluigi Donnarumma sarebbe ridotto a zero: dopo il perenne duello con Keylor Navas, adesso il portiere della Nazionale punterebbe alla cessione con un club su tutti pronto ad accoglierlo.

Si tratta del Manchester United che, con de Gea in uscita, darebbe l’assalto all’ex milanista con buona pace della Juventus che, da lontano, segue Gigio ormai da anni. Un clamoroso triangolo di mercato, tra i pali, che manderebbe ko su ben tre piste la società di Andrea Agnelli costretta a guardare altrove per rinforzare la porta della Juventus: mesi caldi attendono le big di mezza Europa.

Da Donnarumma a de Gea fino ad Oblak: l’effetto domina tra i pali è pronto a scatenarsi in vista dell’estate 2023.