Senza Champions via a giugno: idea tedesca per l’Inter

La difesa dell’Inter potrebbe subire una mezza rivoluzione la prossima estate. I contratti di Skriniar e de Vrij sono in scadenza e qualcuno dovrà per forza di cose entrare. Nome dalla Germania

Nella giornata di ieri è arrivata l’approvazione del bilancio dell’Inter in rosso di 140 milioni di euro ma Steven Zhang non si arrende e al netto della contestazione galoppante prova comunque a rimanere aggrappato al club meneghino. Le vicende societarie vanno inevitabilmente ad intrecciarsi a quelle relative al calciomercato, con i prossimi mesi che potranno essere decisivi soprattutto per la difesa. Il reparto arretrato, estremamente criticato in questo avvio dopo aver perso certezze e solidità potrebbe anche perdere un paio di elementi che negli ultimi anni sono stati piuttosto importanti. Tra i contratti in scadenza a giugno 2023 ci sono quelli di Stefan de Vrij, in fase calante e possibile partente, quello di Milan Skriniar, lungamente accostato al PSG ed ancora in bilico tra prolungamento e addio.

Possibile rivoluzione quindi nella fase difensiva qualora non arrivassero i rinnovi dei contratti in scadenza. Particolare attenzione alla situazione di Skriniar, sempre nel mirino del Paris che potrebbe tornare all’assalto.

Calciomercato Inter, Skriniar in bilico e difesa da rinnovare: rispunta Jonathan Tah

La questione difensore all’Inter è un tema caldo e aperto. Il futuro di Skriniar potrebbe davvero essere lontano da Milano, al più tardi a giugno se non dovesse arrivare un’intesa per il rinnovo. Al netto di eventuali soluzioni economicamente fuori mercato per le possibilità attuali dell’Inter, un nome intermedio sia per il post de Vrij che per sostituire eventualmente lo slovacco potrebbe esser Jonathan Tah, nel corso degli anni a più riprese accostato alla Serie A ma alla fine mai arrivato.

A 26 anni il tedesco, seppur tra alti e bassi, è nel pieno della maturità calcistica. Colosso da 195 cm, nazionale tedesco potrebbe anche spingere per la cessione dopo tanti anni al Leverkusen. Il Bayer è 15esimo in Bundesliga e stenta a decollare in questo inizio complicato. Difficile possa entrare in Champions League motivo per cui potrebbe esserci sia la necessità di cederlo del club, che la voglia da parte del ragazzo di andare via per alzare finalmente l’asticella. Il prezzo è sui 20/25 milioni e il contratto scade nel 2025.