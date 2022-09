Ancora Arteta sulla strada della Juve: all’Arsenal gratis

L’Arsenal affonda il colpo per uno dei giocatori più appetiti della Premier in relazione alla scadenza del contratto: Juve beffata

Protagonista di un avvio di stagione coi fiocchi – con l’ex Manchester City Gabriel Jesus sugli scudi – l’Arsenal pare davvero intenzionato a tornare ai fasti di una volta. Dopo aver clamorosamente dilapidato, nella scoesa stagione, 9 punti di vantaggio sul Tottenham nella corsa alla qualificazione Champions, il club di Londra quest’anno pare fare davvero sul serio.

Dopo aver già avviato i contatti con lo Shakhtar Donetsk per l’ormai probabile arrivo di Mudryk, la nuova stella del calcio ucraino, all’Emirates già a gennaio, i Gunners si stanno muovendo anche sul mercato interno. C’è infatti un giocatore, che ha rischiato di passare al Liverpool negli ultimi giorni del mercato estivo, che non sembra proprio intenzionato a rinnovare col suo club l’accordo in scadenza nel prossimo giugno. Sul profilo in oggetto, come per Mudryk, era già vivo l’interesse della Juve.

Douglas Luiz all’Arsenal, affare da 17 milioni

Secondo quanto riferito dal tabloid inglese ‘The Sun’, Arteta è sul punto di affondare il colpo per Douglas Luiz, il 24enne brasiliano in forza all’Aston Villa. Il calciatore è un punto fermo di Steven Gerrard, ma il nodo del contratto in scadenza pesa come un macigno sul futuro del sudamericano. Per evitare che lo stesso si liberi a zero nel prossimo giugno – causando anche un’indigesta minsuvalenza per i Villans – Douglas Luiz potrebbe partitre già nel mercato di gennaio. L’Arsenal è convinto che un’offerta pari 15 milioni di sterline – poco meno di 17 milioni di euro – possa essere sufficiente.

Il calciatore brasiliano aveva destato anche l’attenzione di Milan e Juve, coi bianconeri che, per via dello status di extracomunitario del classe ’98, aveva pensato di portare l’assalto a giugno. Per ingaggiarlo a zero per la prossima stagione. Forse sarà troppo tardi: i Gunners sembran determinati a rafforzare da subito il loro centrocampo con l’arrivo anticipato del talentuoso giocatore.