Messi saluta il PSG: “Firmerà gratis”

Il futuro di Leo Messi sotto la lente d’ingrandimento: si viaggia in una sola direzione, l’addio al PSG ad un passo

Il feeling in quel di Parigi non è mai scattato del tutto. Sin dal suo rumoroso approdo sotto la Tour Eiffel, Leo Messi non ha mostrato con continuità quanto costruito nella sua avventura di una vita a Barcellona. L’argentino, sette volte vincitore del Pallone d’Oro, è in scadenza il 30 giugno 2023 con la società di Al-Khelaifi.

Una scadenza che apre inevitabilmente ai rumors sul destino, lontano dalla squadra di Galtier, per l’ex Barcellona. In tal senso, arrivano dichiarazioni che avvicinerebbero Messi alla partenza: l’annuncio sul suo futuro.

Messi va via: ecco dove giocherà

Il vicepresidente del Barcellona Eduard Romeu è intervenuto ai microfoni della radio ‘El Matì de Catalunia’, come viene riportato da ‘Sport’, e ha parlato di una possibilità che potrebbe essere concreta per l’anno prossimo: il ritorno di Leo Messi in blaugrana. “Se tornasse sarebbe gratis, sarebbe fattibile dal mio punto di vista, anche se non rientra nel budget. Messi è un’icona del club, sarà sempre casa sua ma sarà una decisione tecnica, del club e del giocatore”. Romeu ha quindi aperto le porte, semmai ce ne fosse bisogno, al grande ritorno del figlio prodigo a casa. Messi, dopo il controverso e chiacchieratissimo addio al Barcellona consumatosi durante il calciomercato estivo del 2021, potrebbe dunque vestire ancora una volta la maglia blaugrana a partire dall’estate 2023, quando il contratto con il PSG scadrà.

La volontà della ‘Pulga’ sarebbe quella di non rinnovare con la società di Al-Khelaifi, con il tanto e sognato ritorno in Catalogna che potrebbe davvero consumarsi al termine dell’attuale stagione calcistica. Nel mezzo il Mondiale in Qatar, nel quale l’argentino, a 35 anni, vorrebbe provare a primeggiare trascinando l’Albiceleste.

In questa stagione, il campione di Rosario ha segnato 6 reti e siglato 8 assist vincenti, in 11 apparizioni con il PSG tra Ligue 1 e coppe.