Incanta in Champions, Arteta accelera per il talento: Allegri beffato

Uno degli obiettivi di mercato della Juve ha attirato l’interesse dei Gunners: possibile beffa in arrivo per Allegri

Protagonista di una gran partita – condita anche da un gol – nell’esordio stagionale in Champions League, il nuovo talento del calcio ucraino ha confermato il suo valore. C’è già chi si è affrettato a dire che Mychajlo Mudryk potrebbe essere il nuovo Kvaratskhelia, tanto per restare in tema di talenti che vengono dall’Est.

Peccato che il profilo in oggetto già venga valutato almeno 25 milioni dallo Shakhtar Donetsk, club proprietario del cartellino de giocatore. E che il talento ucraino sia comunque extracomunitario, il che pone dei problemi di tesseramento nella fattispecie alla Juventus, club che in Italia stava già seguendo il calciatore.

Mudryk verso l’Arsenal, la Juve mastica amaro

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Mudryk sarebbe diventato il pensiero fisso di Mikel Arteta che, in linea con la politica verde da sempre adottata dai Gunners, starebbe premendo per avere il giocatore a disposizione già a partitre da gennaio. Il costo, sebbene non proprio economico, non spaventa la società londinese. Abituata ad investimenti onerosi quando si tratta di accaparrars per prima le giovani stelle del futuro.

La Juve, che aveva pianificato un assalto per giugno dopo aver liberato uno dei posti riservati in rosa agli extracomunitari, rischia la beffa. Consderando che anche l’Everton, a caccia di profili in grado di risollevare la rosa dopo un avvio di stagione zoppcante, ha messo gli occhi sul ragazzo, è probabile che quest’ultimo prenda la via inglese con l’inizio del nuovo anno.