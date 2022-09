Malinovskyi a zero, assalto della big di Serie A

Malinovskyi occasione a parametro zero: assalto della big di Serie A in vista del prossimo calciomercato estivo

Sembrava essere arrivata al capolinea l’avventura all’Atalanta di Ruslan Malinovskyi. L’annuncio di Gasperini nel pre-campionato aveva spiazzato tutti.

“Io non ce la faccio proprio (ride, ndr). Con noi Ruslan è stato straordinario, poi negli anni c’è sempre stato Ilicic e non abbiamo mai pensato a cercare giocatori con quelle caratteristiche. È stato bravissimo ad adattarsi, ha fatto delle cose molto buone. Ma è anche giusto che l’Atalanta segua un giocatore che faccia più di 6 gol. Si è adattato molto bene, ma poi sul mercato si può anche andare a cercare giocatori con caratteristiche più idonee al proprio gioco”, aveva dichiarato il tecnico nerazzurro. Con la conferma della moglie del fantasista: “Noi qui siamo felici. Non eravamo pronti per dover cambiare vita. La finestra di mercato sta volgendo al termine e ora siamo costretti a cercare opzioni”. Alla fine l’ucraino è rimasto in nerazzurro ma il suo addio potrebbe essere solo posticipato.

Calciomercato Juve, occhi su Malinovskyi a parametro zero

Il fantasista è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e, dopo le parole di Gasperini, difficilmente rinnoverà con il club bergamasco. Malinovskyi rappresenterà così un’importante occasione a parametro zero per le big di Serie A, Juventus su tutte. Il club bianconero è infatti alla ricerca di fantasia e gol dal centrocampo. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Malinovskyi in casa bianconera.