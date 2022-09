Juventus rassegnata: con 50 milioni va in Premier

Uno dei grandi obiettivi del club bianconero per la prossima estate è stato messo nel mirino dei top club di Premier: colpo da 50 milioni

La rivoluzione Juve, l’ennesima, passa inevitabilmente dal mercato. Nell’àmbito di un possibile restyling della squadra dirigenziale – si fanno sempre più insistenti le voci su un avvincendamento nel ruolo di Ds -si inizia a sondare il terreno per un grande colpo nel reparto arretrato. Dopo Gleison Bremer, arrivato la scorsa estate, il club bianconero pensa ad un altro nuovo acquisto per chiudere a doppia mandata la sua difesa.

Nel mirino è stato già messo un giovane difensore mancino – e per questo individuato come l’erede perfetto di Giorgio Chiellini -che gioca in una delle squadre più importanti della Liga spagnola. Il classe 1997 ha il contratto in scadenza nel 2024, ma il suo club potrebbe comunque cedere alle lusinghe provenienti da Torino. Oppure, ed è notizia fresca, alle sirene della Premier League. Dove almeno tre club sono disposti a partecipare all’asta per il giovane gioiello iberico.

Tutti su Pau Torres, la Juve deve arrendersi

Secondo quanto riportato dal sito ‘Caughtoffside.com‘, Chelsea, Arsenal e Tottenham Hotspur avrebbero intenzioni più che serie per Pau Torres, il difensore in forza al Villarreal e in continua crescita. Il valore di mercato del prodotto della cantera amarilla è pari a 50 milioni. Una cifra che i tre ricchi club d’Oltremanica appaiono disposti a spendere.

Il mancino, già adocchiato dai bianconeri nella scorsa estate, avrebbe solo l’imbarazzo della scelta se volesse provare una nuova esperienza. Il problema, per le ambizioni bianconere, è che la probabile asta che si scatenerà sul giocatore rischia seriamente di tagliare fuori Arrivabene e soci dalla contesa. Sia se si alzasse il prezzo del cartello infatti, sia che la battaglia si giocasse sull’ingaggio da destinare al calciatore, la Juve non potrebbe competere.